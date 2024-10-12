Diyarbakır TSO Başkanı Cizre Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.

Diyarbakır TSO Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet, Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Baycar ile görüşen heyet, bölge ekonomisi ve ihracat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Baycar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.