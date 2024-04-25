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Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yarı Değerli Taşlar Atölyesi

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Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde işlenen taşların satışının yapıldığı teşhir mağazası açıldı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, takıların ilgi görmesiyle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenlerin de öne çıktığını ve ilimizde çıkan yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce kurulan Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde işlenen taşların satışının yapıldığı teşhir mağazası açıldı.

Öğretmenevi giriş kısmında faaliyet gösterecek olan mağazanın açılan katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arkeolojik kazılarda çıkan buluntular arasında takıların da sıkça görüldüğünü ve insanlık tarihiyle takı tasarım tarihinin eşdeğer olduğunu söyledi.

Takıların ilgi görmesiyle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenlerin de öne çıktığını ifade eden Su, "Yakut, zümrüt ve elmas gibi değerli taşlar var. Bir de yarı değerli taşlar var. Bu yaptığımız projeyle de ilimizde çıkan yarı değerli taşları değerlendireceğiz ve ekonomiye kazandıracağız. Diyarbakır'ı bu anlamda marka haline getireceğiz." dedi.

Su, eğitim alan ve bu işi öğrenen kadınların olduğunu dile getirerek, bundan sonra da yeni kurslar açarak bu işi bilen ve güzel eserler ortaya çıkaran insanları yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Su, diğer bir hedeflerinin de bunu ulusal ve uluslararası çapta marka haline getirmek olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de kurulan atölyenin yarı değerli taşların değerlendirilerek kent ekonomisine kazandırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından teşhir mağazasının açılışı yapıldı.

Vali Su ve diğer katılımcılar sergilenen ürünleri inceledi, bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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