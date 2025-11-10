Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Sanayi Sitelerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kentteki sanayi sitelerinin sorunlarının başında Diyarbakır'ın merkezinde kalan, hizmet vermekte zorlanan 1, 2 ve 3. sanayi sitelerinin birleşerek altyapısı daha iyi bir alanda hizmet verme gerekliliğinin geldiğini, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üç sanayi sitesinin yönetimleriyle ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 1. Sanayi Sitesi Başkanı Remzi Dinç'i, 2. Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Aslan'ı, 3. Sanayi Sitesi Başkanı Mahfuz Ulucan'ı ziyaret ettiğini, görüşmesinde yönetim kurulları ile de bir araya geldiğini ifade etti.

4. Oto Sanayi Sitesi'ni de ziyaret ettiğini aktaran Tanrıkulu, orada daha farklı sorunların mevcut olduğunu, bu sorunların çözümü için de çaba göstereceğini kaydetti.

Tanrıkulu, ziyaretlerinde sanayi sitelerinde yaşanan sorunları dinlediklerini belirterek, "Sorunların başında şehirleşme açısından Diyarbakır'ın merkezinde kalan, hizmet vermekte zorlanan 1, 2 ve 3. sanayi sitelerinin birleşerek altyapısı daha iyi bir alanda hizmet verme gerekliliği geliyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üç sanayi sitesinin yönetimleriyle ortak bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Geçen yıldan bu yana bu çalışmaların içinde yer aldım, süreci yakından takip ettim ancak bugüne kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi. Bu sorun ancak Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ortak tutum ve işbirliğiyle çözülebilir. Ortak çalışma olmazsa, yol alınamaz. Bunun için de diyalog ve çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.