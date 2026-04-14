Haberler

Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılara 'Suflör' operasyonunda 10 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonla, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılıkla 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Suflör' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sanal medya ağlarından dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da eş zamanlı 'Suflör' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

37 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, sanal medyadan kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı bahanesiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcıların, mağdurlarla yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında yanlarındaki diğer suç ortaklarının arkadan 'sufle' vererek konuşmaları yönlendirdiği tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarını inceleyen ekipler, şebekenin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığını ortaya çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

