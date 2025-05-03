Diyarbakır Kulp'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Diyarbakır Kulp'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkileyerek ceviz büyüklüğünde dolu yağmasına sebep oldu. Mahalle sakinleri, araçlarını zarar görmemesi için koruma altına aldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber ilçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Mahalleli, zarar görmemesi için dışarıdaki araçlarının üzerlerini karton ve battaniyelerle kapattı. Dolunun yağdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.