Diyarbakır'ın Tescilli Kadayıf ve Ciğeri Bayramda Tercih Edildi

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Diyarbakır'ın Tescilli Kadayıf ve Ciğeri Bayramda Tercih Edildi
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Diyarbakır'ın coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan cevizli kadayıf ve ciğer kebabı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ciğer ustası Mehmet Deniz, toplamda 8-9 ton ciğer tüketimi olduğunu belirtirken, Hacıbaba Pastaneleri'nin de tatlı satışlarında cevizli kadayıfın öne çıktığını ifade etti.

Diyarbakır'ın tescilli kadayıf ve ciğeri bayramda tercih edilen lezzetler arasında yer aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan cevizli kadayıf ve ciğer kebabı, Kurban Bayramı'nda tercih edilen lezzetler arasında yer aldı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin rotalarındaki yerlerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tescilli ciğer kebabı ve kadayıf başta olmak üzere yöresel lezzetler tercihlerin başında geldi.

Ciğer ustası ve işletmeci Mehmet Deniz, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatili olduğunu belirterek, "Dışardan gelen turistler aşırı derecede ciğer tükettiler, 20 tona yakın ciğer tüketimi oldu. Bu yılki satışlarımız geçen yıla oranla daha az oldu. Bununda sebebi 4,5 günlük tatil olmasıydı. Bizim 500 kilogram civarı ciğer satışımız oldu. Ama Diyarbakır geneli olarak 8-9 tona yakın ciğer tüketimi oldu" dedi.

Diyarbakır'a aşırı derece ciğer sevgisinin olduğunu aktaran Deniz, "Artık bu el lezzetimizden mi geliyor, ciğerden mi geliyor bilemiyorum. Ciğerimizin namı Türkiye'ye yayılmış" ifadelerini kullandı.

Hacıbaba Pastanelerinde Satış Sorumlusu Ali Oktay, her sene olduğu gibi bu senede Hacıbaba Pastaneleri 18 ile 20 ton arasında tatlı satışı yaptığını ifade etti. Oktay, "Tabi bunların arasında tescilli olan cevizli kadayıfımız en fazla rağbet gören ürünümüzdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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