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Diyarbakır Ekspresi Seferlerine 11 Nisan'da Başlıyor

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Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan'da Ankara Garı'ndan seferlerine başlayacak. TCDD ve Diyarbakır Valiliği, seferlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(DİYARBAKIR) - Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan'da Ankara Garı'ndan hareket ederek, seferlerine başlayacak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, beraberindeki Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murat Akçay ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile birlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerine başlanması kararlaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Ziyarette Diyarbakır Ekspres'in 11 Nisan'da seferlerine başlaması kararlaştırıldı. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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