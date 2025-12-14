Diyarbakır'da Ucuzluk Merkezinin Açılışında İzdiham Yaşandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir ucuzluk merkezinin açılışında izdiham yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde müşterilerin mağazaya birbiriyle yarışarak girdiği anlar yer aldı.

Ergani ilçesinde bir ucuzluk merkezinin açılışında izdiham yaşandı. Makam Mahallesi 30'luk Yol üzerinde, ucuzluk merkezinin açılışına çok sayıda kişi katıldı. Davetlilerin konuşmasının ardından kurdele kesimiyle mağazanın açılışı yapıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdele kesiminin ardından çok sayıda kadın ve çocuğun mağazaya girmek için birbiriyle yarıştığı anlar kaydedildi.

İzdihama neden durumun ardından mağaza yetkilileri, "Yavaş olun, herkese yetecek kadar ürün var" diyerek yaptığı anons dikkat çekti.