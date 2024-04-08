Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı video kliple Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda milletimizin yanında, milletimizin emrinde 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da... Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadeleri ile video klip yer aldı.

Kentteki tarihi Suriçi bölgesinin havadan çekilmiş görüntüsüyle başlayan videoda, farklı birimlerde görev yapan polis ekiplerinin, aldığı eğitimler, düzenlediği operasyonlar ve yürüttüğü çalışmalar yer alıyor.