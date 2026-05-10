Diyarbakır'daki TOKİ Hak Sahiplerinden "Mağduriyet" Açıklaması: "Ekonomik, Sosyal ve Psikolojik Yıkıma Dönüştü"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki Oğlaklı TOKİ konutlarında yaşayan hak sahipleri, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, projenin, "ekonomik, sosyal ve psikolojik bir yıkıma dönüştüğünü" savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da katıldığı açıklamada yurttaşlar; yüksek borç yükü, teslim süreçleri, aidatlar ve konutlardaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı TOKİ konutlarında yaşayan ve 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan yurttaşlar, yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da katıldığı açıklamada, konutlardaki eksiklikler, ödeme koşulları, yönetim sistemi ve mali süreçlere ilişkin iddialar gündeme taşındı.

Deprem sonrası yaklaşık 18 bine yakın konut ve iş yeri projesiyle Diyarbakır'ın en büyük konut inşaat alanlarından biri haline gelen Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı bölgesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından şimdiye kadar 13 bin 190 konut tamamlandı. Hak sahiplerinin büyük bölümünün belirlendiği bölgede, 6 binin üzerinde ailenin yaşamaya başladığı belirtildi.

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olanlar ile deprem sonrasında konutlarına yerleşen yurttaşlar, yaşadıkları sorunlara ilişkin bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"EKONOMİK, SOSYAL VE PSİKOLOJİK YIKIMA DÖNÜŞTÜ"

Hak sahipleri adına açıklama yapan Uğur Emre Can, 2022 yılında başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin dar gelirli yurttaşlara umut olarak sunulduğunu ancak bugün binlerce aile açısından "ekonomik, sosyal ve psikolojik bir yıkıma dönüştüğünü" söyledi.

Can, konutların başlangıçta şehir merkezine daha yakın bölgelerde yapılacağının ifade edildiğini ancak daha sonra uzak bölgelere taşındığını belirterek, "Bu konum değişikliği nedeniyle ulaşım zorlaştı, yaşam koşulları ağırlaştı ve konutların değeri düştü. Buna rağmen vatandaşlara herhangi bir fiyat indirimi uygulanmadı" dedi.

6 ayda bir memur maaşına endeksli zam sisteminin kaldırılmasını isteyen Can, sabit ve öngörülebilir ödeme planı talep ettiklerini aktardı. Vatandaşların hem kira hem TOKİ taksiti ödediğini belirten Can, "Birçok aile temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi" diye konuştu.

"TESLİM SÜREÇLERİNDE BASKI VE USULSÜZLÜK İDDİALARI VAR"

Açıklamada, teslim ve banka işlemleri sırasında vatandaşların baskıya maruz kaldığı da öne sürüldü. Hak sahipleri, "ödeme yapılmazsa evin elden gideceği" yönünde baskı yapıldığını, anahtar teslimlerinin geciktirildiğini ve yurttaşların zor durumda bırakılarak imza atmaya yönlendirildiğini iddia etti.

Zorunlu olmadığı halde sigorta ve DASK işlemlerinin dayatıldığı, yüksek ücretlerin talep edildiği ileri sürülen açıklamada, bu süreçlere ilişkin video kayıtları ve çeşitli deliller bulunduğu belirtildi.

"KONUTLARDA ALTYAPI VE YAPI SORUNLARI SÜRÜYOR"

Hak sahipleri, bazı dairelerde su baskını yaşandığını, küf ve rutubet sorunlarının bulunduğunu, altyapı eksiklerinin devam ettiğini kaydetti. Doğal gaz ve su hizmetlerinin tam anlamıyla tamamlanmadığını belirten yurttaşlar, ortak alanların bitirilmediğini, kapıcı ve temel site hizmetlerinin verilmediğini ancak buna rağmen yüksek aidat ve avans ücretleri talep edildiğini anlattı.

"ŞEFFAF YÖNETİM VE BAĞIMSIZ İNCELEME TALEBİ"

Açıklamada, aidat ve avans ücretlerinin hangi amaçla kullanıldığına dair yeterli bilgilendirme yapılmadığı da savunuldu. "Havuz sistemi" adı altında yüksek meblağların toplandığını öne süren hak sahipleri, gelir-gider tablolarına erişemediklerini ve yönetimin şeffaf olmadığını ifade etti.

Vatandaşlar, kat malikleri tarafından seçilen, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetim modeli talep ederek, konutların yapım sürecinin de bağımsız teknik uzmanlardan oluşacak heyet tarafından incelenmesini istedi.

SEZGİN TANRIKULU: "BURADA CİDDİ BİR İNCELEME BAŞLATILMASI LAZIM"

Basın açıklamasına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri bildiğini belirterek, "Büyük bir adaletsizlik yaşıyorsunuz. Evlerin tesliminden yönetime kadar ciddi sorunlar var. Kaynağı belli olmayan ve nereye harcandığını bilmediğiniz paraları ödemek zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, bölgede kapsamlı inceleme yapılmasını istedi.

Eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, "Şeffaf bir yönetim anlayışının olması ve hak sahiplerinin doğru biçimde bilgilendirilmesi lazım. Bu sürecin takipçisi olacağım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA