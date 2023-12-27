Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 400 metrenin altına düştü ve bu akşam yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, sisin yarın sabah saat 11.00'e kadar etkili olacağını bildirdiği için yarın sabah da uçak seferleri yapılamayacak.
Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin 400 metrenin altına düşmesi sonucu bu akşam yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Meteoroloji yetkililerinin, sisin etkisinin yarın sabah saat 11.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirmesi üzerine yarın sabah da gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri yapılamayacak.