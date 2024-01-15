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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı. Polislerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı. Bu sırada caddede bulunan polislerin müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Sur ilçesi İnönü Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan Demir (32) ile A.K.,(15) ve N.K. (37) adlı kadınlar yaralandı. Bu sırada bölgede bulunan TEM polisleri kavgaya müdahale etti, H.Ç.?yi tabancasıyla birlikte yakaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Bölgeye ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Cihan Demir, kurtarılamadı.Cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, boş kovanları topladı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da polislerden bilgi aldı.Cihan Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Şüpheli H.Ç.?nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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