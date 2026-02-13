Haberler

Diyarbakır'da Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'da zabıta ekiplerinin tezgahlardaki ürünleri döküp araçlara yüklemesi üzerine bazı satıcılar, duruma sinirlenip ürünlerini yola döktü.

DİYARBAKIR'da zabıta ekiplerinin tezgahlardaki ürünleri döküp araçlara yüklemesi üzerine bazı satıcılar, duruma sinirlenip ürünlerini yola döktü. Gerginlik sonrası seyyar satıcılar Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'na yakın Karaman Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir bölgede sebze ve meyve satan seyyar satıcılardan zabıta ekipleri, tezgahlarını kaldırmalarını istedi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri bazı tezgahları kaldırırken ürünleri yere döktü. Buna tepki gösteren satıcılar da ürünlerini Gazi Caddesi üzerindeki yola döktü. Yola dökülen ürünlerin üzerinden de seyir halindeki araçlar geçti. Yaşanan gerginliğin ardından seyyar satıcılar toplanarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü. İçeri girmek isteyen gruba izin verilmedi. Belediye yetkilileri, konu ile ilgili açıklama yapılacağını belirtti.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı