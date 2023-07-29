Diyarbakır'da Sahte İsimlerle Görüşüp Gasp Eden Çift Tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Kadir D. (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Kübra D.'nin (17) sahte isimlerle sosyal medya üzerinden 'cinsel birliktelik' teklifiyle görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çiftin, mağdurların bazılarına kredi çektirdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kadir D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Kübra D. (17) iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti. Beraber oldukları sırada gelen Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla 'namus meselesi' diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı. Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi'ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu. Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi. Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.