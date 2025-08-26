Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Tamamlandı

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Tamamlandı
Güncelleme:
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık çalışanlarına yönelik tenis turnuvası sona erdi. Turnuvada erkeklerde Ömer Yalınkaya, kadınlarda ise Gülnaz Kubat birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta 46 sağlık çalışanının katılımyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi Tenis Kortu'nda başlayan turnuva sonlandı.

Turnuvada, erkeklerde Ömer Yalınkaya birinci, Adnan Kaçar ikinci gelirken kadınlarda Gülnaz Kubat birinci, Miray Karakoç ikinci oldu.

Dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Törenda, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ile İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk tarafından dereceye giren sağlıkçılara plaket ve ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, turnuvanın fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerini vurgulamak amacıyla düzenlendiğini anlattı.

Asiltürk, "Spor yapmanın yanı sıra tanışmanın ve kaynaşmanın yaşandığı, fair-play çerçevesinde müsabakaların oynandığı böylesi güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
