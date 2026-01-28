Haberler

Diyarbakır'da ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla market, kasap, fırın ve lokantalarda denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürün fiyatları karşılaştırılıyor ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

Diyarbakır'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki zincir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentte 30 personelden oluşan 15 ekiple yıl boyunca devam eden denetimlerini ramazan dolayısıyla daha da sıklaştırdıklarını anlatan Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Ramazanın yaklaşması nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri ve özellikle gıda ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Daha çok ramazanda vatandaşlarımızın sık alışveriş yaptığı et, süt, yumurta ve yağ gibi temel gıda ürünlerine yönelik. Denetimlerimiz ramazan ve yıl boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için sahadayız."

Sarıaslan, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden ve müdürlüklerine başvurarak iletebileceğini kaydetti.

