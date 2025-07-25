Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama: 7 İşçi Yaralandı

Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama: 7 İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki TPAO Üçtepe-1 sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO'ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Kendisini "Şifacı" olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.