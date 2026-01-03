DTB'den çatısı çöken 14 fabrikaya ziyaret

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 14 fabrikayı ziyaret etti.

DTB'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bismil'de 12, Çınar'da ise 2 çırçır fabrikasının çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

DTB Başkanı Yeşil ve yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde hasar gören fabrikalarda incelemede bulundu.

Yeşil, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fabrika sahipleri ise kendilerini ziyaret eden Yeşil ve beraberindeki heyete desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, her iki ilçede 98 bin metrekarelik fabrika, makine alanı ve depo çatısının çöktüğünü belirtti.

Yaşanan olayın büyük bir ekonomik kayba yol açtığını ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu üzücü olayda tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Umarım böyle durumlar bir daha yaşanmaz. Fabrikalarımızda meydana gelen hasar son derece büyüktür. Bu zararın altından fabrika sahiplerimizin kendi imkanlarıyla kalkmaları mümkün değildir. Konuyu ilgili tüm mercilerle paylaşacağız."