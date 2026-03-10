Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 90 bin makaron, 6 bin 504 paket kaçak sigara, 470 paket ısıtılmış tütün mamulü, 400 puro, 39 cep telefonu, 28 elektronik eşya, 24 elektronik sigara ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi, yakalanan 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.