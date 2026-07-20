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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapanlara ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 3 bin 246 paket sigara, 130 puro, 21 elektronik sigara, 11 elektronik eşya, 10 cep telefonu ve sim kart, 53 termos ve 4 kilogram pipo tütünü ele geçirildi, 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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