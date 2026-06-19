Haberler

Dicle Üniversitesinde "Halka Açık Spor Okulları Projesi" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, yaz döneminde her yaş grubundan genç ve çocuklara yönelik futbol, voleybol, tenis, yüzme, okçuluk ve basketbol branşlarında ücretsiz spor kursları başlatıyor. Proje kapsamında kayıtlar online alınacak, başlama tarihi daha sonra duyurulacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde "Halka Açık Spor Okulları Projesi" başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin spor tesislerinde uygulanacak proje kapsamında futbol, voleybol, tenis, yüzme, okçuluk ve basketbol branşlarında verilecek kurslara her yaş grubundan genç ve çocukların katılabileceği belirtildi.

Başlama tarihi daha sonra ilan edilecek kurslar için kayıtların online yapılacağı bildirilen açıklamada, bu projeyle genç ve çocukların güzel bir tatil yaşayacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verile BESYO Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, bu projedeki amaçlarının yaz döneminde her yaş grubundan çocuklara ve gençlere spor eğitimi vermek, güzel bir tatil dönemi geçirmelerine imkan sağlamak ve üniversiteyi şehir ile bütünleştirmek olduğunu kaydetti.

Akpolat, "Çocuklarımız ve gençlerimiz yaz dönemine uygun çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdik. Uzman hocalarımız 6 branşta aktif görev yaparak eğitim verecek. Üniversitemizin halkla bütünleşme misyonuna uygun bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine atan kişi serbest bırakıldı

3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attı, verilen karar ülkeyi sarstı
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü
Engelli kızı için merdiven rampa talebi nedeniyle komşusunun saldırısına uğramıştı; isteği yerine getirildi

Engelli kızı için istediği rampa nedeniyle darbedilmişti
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı!