Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantı kurduklarını iddia ederek haklarında soruşturma açılan veya yargılanan şüpheli ve sanıkları tahliye ettireceklerini, beraat kararı aldıracaklarını söyledikleri kişileri dolandırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında dün düzenlenen operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.