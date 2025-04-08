Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

Diyarbakır'da Çamur Yağışı Sonrası Oto Yıkamada Kuyruk Oluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kum ve toz taşınımı sonrası meydana gelen çamur yağışı, oto yıkama servislerinde yoğunluk oluşturdu. Araç sahipleri, çamurdan kurtulmak için yıkama noktalarına akın etti.

Diyarbakır'a çamur yağdı, oto yıkamalarda kuyruk oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan kum ve toz taşınımı sonrası çamur şeklinde yağış meydana geldi. Olayın ardından vatandaşlar, araçlarına bulaşan çamur tabakasını temizletmek için oto yıkamalara akın etti.

Özellikle son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan çöl tozlarının, yağmurla birlikte yeryüzüne çamur olarak düştüğü görüldü. Diyarbakırlı sürücüler, araçlarının üzerini kaplayan kalın çamur tabakası nedeniyle oto yıkama servislerine yoğun talep gösterdi. Oto yıkama işletme sahibi Serkan Yavuz, normal günlere nazaran çamur yağdığı zaman işlerin daha da yoğunlaştığını ifade etti. Yavuz, "Bizde bugünlere bakıyoruz. Normal günde o kadar fazla olmuyor. Arabasını sevenler bugünlerde araçları bu şekil kirli olduğu zaman getirip yıkatıyorlar. Yoğunluk var görürsünüz yani daha bu normal yoğunluk bir 1 saat sonra falan daha yoğun olur. Yıkama ücretleri küçük binek araçlar 400 TL, Suv araçlar 500 TL, pikap mesela 600 veya 700 TL gibi değişiyor" dedi.

Araç sahiplerinden Murat Ceyhanoğulları ise çamur yağdığı için arabasını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. Ceyhanoğulları, "Sağ olsunlar şimdi arabayı yıkamaya bırakıp gideceğiz. Normalde de ara sıra yıkatıyordum ama bugün özellikle getirdim çamur yağdığı için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.