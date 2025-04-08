Diyarbakır'da Çamur Yağışı Sonrası Oto Yıkamada Kuyruk Oluştu

Diyarbakır'a çamur yağdı, oto yıkamalarda kuyruk oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan kum ve toz taşınımı sonrası çamur şeklinde yağış meydana geldi. Olayın ardından vatandaşlar, araçlarına bulaşan çamur tabakasını temizletmek için oto yıkamalara akın etti.

Özellikle son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan çöl tozlarının, yağmurla birlikte yeryüzüne çamur olarak düştüğü görüldü. Diyarbakırlı sürücüler, araçlarının üzerini kaplayan kalın çamur tabakası nedeniyle oto yıkama servislerine yoğun talep gösterdi. Oto yıkama işletme sahibi Serkan Yavuz, normal günlere nazaran çamur yağdığı zaman işlerin daha da yoğunlaştığını ifade etti. Yavuz, "Bizde bugünlere bakıyoruz. Normal günde o kadar fazla olmuyor. Arabasını sevenler bugünlerde araçları bu şekil kirli olduğu zaman getirip yıkatıyorlar. Yoğunluk var görürsünüz yani daha bu normal yoğunluk bir 1 saat sonra falan daha yoğun olur. Yıkama ücretleri küçük binek araçlar 400 TL, Suv araçlar 500 TL, pikap mesela 600 veya 700 TL gibi değişiyor" dedi.

Araç sahiplerinden Murat Ceyhanoğulları ise çamur yağdığı için arabasını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. Ceyhanoğulları, "Sağ olsunlar şimdi arabayı yıkamaya bırakıp gideceğiz. Normalde de ara sıra yıkatıyordum ama bugün özellikle getirdim çamur yağdığı için" ifadelerini kullandı.