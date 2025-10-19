Diyarbakır'da Boşanma Başvuruları Artıyor

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar, mahallede boşanma başvurularının arttığını, haftada en az 3 kadının ücretsiz avukat temini için kendisinden yoksulluk belgesi talep ettiğini söyledi.

Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar, mahallede boşanma başvurularının arttığını, ekonomik sıkıntılar, kadına şiddet ve madde bağımlılığı gibi nedenle boşanmak isteyen kadınların kendisine gelerek boşanma süreciyle ilgili destek istediğini söyledi. Kantar, muhtarlığa başvuran kadınların büyük kısmının, adli süreçte ücretsiz avukat hakkından yararlanmak için yoksulluk belgesi talep ettiğini ve bunu talep eden kadın sayısının haftada en az 3 olduğunu ifade etti. Kantar, özellikle çocuklarının geleceği için endişe duyan kadınların aile birliğinin korunması için aile büyükleriyle görüşerek çözüm aradıklarını ve birkaç evliliği kurtardıklarını kaydetti.

'KADINLARLARIMIZLA KONUŞUP, ONLARI DİNLİYORUM'

Muhtar Fatima Kantar, kadınlarla konuşup onları dinlediğini ve elinden geleni yaptığını belirterek, "Maalesef son yıllarda evliliklerde boşanma oranı giderek artıyor. Mahallemdeki kadınlardan haftada en az 3'ü boşanmak için geliyor. Ekonomik özgürlükleri olmadığından dolayı benden yoksulluk belgesi talep ediyorlar. Bu belgeyle ücretsiz avukat talebinde bulunabiliyorlar. Kadınlarımızla konuşup onları dinliyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak yaşanan durumlar gerçekten çok üzücü. Kadına yönelik şiddet artıyor, çocuklar mağdur oluyor. Boşanmaların en büyük nedenleri arasında ekonomik zorluklar, işsizlik, madde bağımlılığı ve toplumsal baskılar yer alıyor. Madde kullanan erkekler hem ailelerine ilgisiz kalıyor hem de şiddete eğilimli hale geliyor. Ailelerin dağılmaması için zaman zaman aile büyükleriyle de görüşüp arabuluculuk yaptım. Hatta bir çift birlikte gelerek benimle konuştu, kahve içtik. Çocuklarının geleceğini düşünerek evliliklerini sürdürmeye karar verdiler. Ancak madde bağımlılığı gerçekten en büyük toplumsal sorunlardan biri haline geldi" diye konuştu.