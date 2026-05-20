Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogarda bilet fiyatlarını ve iş yerlerini denetledi. Fahiş fiyat ve usulsüzlük tespit edilen firmalara para cezası uygulandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, bilet ücretlerinin görünürlüğünü, fiyatlarda haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Yolcularla da görüşen ekipler, bilet fiyatlarında fahiş fiyatla karşılaşmamaları için bilgilendirme yaptı.

Ekipler, terminalde çeşitli ürünlerin satışını yapan iş yerlerini de denetledi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatları doğrultusunda terminaldeki denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Denetimlerde, fiyat tarifelerinin usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini söyleyen Atik, öte yandan fahiş fiyatlara ilişkin de denetim yaptıklarını, tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili tutanak tuttuklarını dile getirdi.

Denetimlerin, piyasa dengesinin ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla yürütüldüğünü dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Denetimlerde düzenlenen tutanaklar, değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Nisan ayında kent genelindeki 1121 firmaya ziyaret gerçekleştirdik. Bunlardan 474 aykırılık tespit ettiğimiz 314 firmaya 1 milyon 883 bin 202 lira idari yaptırım kararı uyguladık. 13-18 Mayıs arasında da otogardaki 63 firmayı ziyaret ettik. Bunlardan 33 aykırılık tespit ettiğimiz 10 firmaya toplam 131 bin 109 lira idari yaptırım kararı uyguladık. Denetimlerimiz bayrama kadar devam edecek."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
