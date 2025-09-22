Diyarbakır'da Ahilik Haftası Kutlandı, Yılın Ahisi Ödüllerini Aldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerini verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu tarafından Valilikte düzenlenen törende "yılın ahisi" seçilen Aydın Ağaçtutan'a kaftan giydirildi, şed kuşatıldı, "yılın kalfası" Recep Balmış ve "yılın çırağı" Bilal Doğanoğlu'na ise beratları takdim edildi.

Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, ahiliğin yalnızca mesleki bir düzenleme değil, aynı zamanda toplumda güveni, adaleti ve yardımlaşmayı güçlendiren köklü bir medeniyet mirası olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da tarih boyunca ahilik geleneğinin yaşatıldığını kaydeden Zorluoğlu, "Diyarbakır Valiliği olarak ahilik geleneğinden aldığımız ilhamla dürüst ticareti, kaliteli üretimi, yardımlaşmayı ve kardeşliği desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli, helal ve huzurlu kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve oda başkanları katıldı.