Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı için cadde trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, ağır hasar gören Hayat-6 ve Hayat-7 apartmanlarının yıkımı için Mahmut Azizoğulları ve Yaşar Kemal caddeleri trafiğe kapatıldı.

DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar gören 6 katlı Hayat-6 ve Hayat-7 apartmanlarının yıkımı için 2 cadde trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden, 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yenişehir ilçesindeki 6 katlı Hayat-6 ve Hayat-7 apartmanlarının yıkımı için, Mahmut Azizoğulları ve Yaşar Kemal caddeleri trafiğe kapatıldı. Daha önce tahliye edilen binalar için yıkım işlemleri başlatılacak. (DHA)