Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 34 GFC 60 plakalı otomobil ile 33 ARS 35 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 34 GFC 60 plakalı otomobil ile 33 ARS 35 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.