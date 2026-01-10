Diyarbakır'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

DİYARBAKIR'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından toplantı düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, DTSO tarafından kentte görev yapan gazetecilere yönelik program düzenlendi. Yenişehir ilçesi Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen programa DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beşir Yılmaz, Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Burç Baysal, GÜNTİAD Başkanı Sezai Ayas, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Akyıl ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozarslan ile gazeteciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Değerli basın emekçileri öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyoruz. O anlamda sizler için iş camiasıyla bir araya gelip bir kahvaltı yapıp hem kentin 2025 ekonomik son gelişmelerini değerlendirmek hem de bir sohbet etmek ve gününüzü kutlama anlamında böyle bir kahvaltı düzenledik. Özellikle katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'GAZETECİLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUM'

OSB Başkanı Mustafa Fidan ise, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Kamuoyunu doğru, tarafsız, hızlı bir şekilde gecenizi gündüzüne katarak çoğu zaman zor koşullarda çalışan tüm basın emekçilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Bugün Diyarbakır OSB'ye baktığımız zaman 370 çalışan fabrikamız var, 1147 hektar araziye sahibiz. Bizim OSB'miz 1996 yılında kurulduğu zaman ticaret odası, dönemin valiliği, işte ilk beraber kurmuşlar. Hala da ortaklığımız devam ediyor. Devam edecektir inşallah. Yaklaşık 23 bin kişi çalışıyor. Diyarbakır OSB'ye baktığımızda arkadaşlar, 40 kilometreye yakın bir yol ağına sahiptir. Bizim için en önemli olan konulardan biri de Diyarbakır OSB kurulduğu günden beridir, bunu 2-3 defadır söylüyoruz. Elektrik altyapımızda büyük sıkıntı vardı. Bu altyapı da 26 yıllık bir geçmişi olan bir altyapı. Düşünün bir kuş çarptığında bile hatlarımıza zarar veren bir sistemdi ama tabii yine odamız da diğer OSB'de başkanlarımızla beraber, valiliğimizle beraber bakanımızdan bir ve ikinci etabın elektrik altyapısının ihalesini aldık, yaptırdık. Şu an yüzde 60'a tamamladı. Yani muhtemelen 2-3 ay içinde tamamı bitmiş olur. İnşallah sanayicimiz artık temiz bir enerjiye geçmiş olur diye umut ediyoruz" diye konuştu.