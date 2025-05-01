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Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinliği

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinliği
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Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli sendikaların yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuşma yaptı. Etkinlikte emekçilerin insanca yaşam taleplerinin önemine vurgu yapıldı.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe katılanlar, polis ekiplerince güvenlik noktalarında yapılan üst aramasının ardından alana alındı.

Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

"Türkiyeli emekçilerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ortaya koydunuz. Sizler demokrasi ve emek mücadelesinde dayanışma göstererek, mücadele ederek dünya emekçilerine, dünya işçi sınıfına da büyük bir örnek ve model oldunuz." diyen Bakırhan, parti olarak emekçilerin insanca yaşam taleplerinin hep yanında olacaklarını ifade etti.

Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emekçilerin insanca yaşam talepleri bir lütuf değil, zorunluluktur. Önümüzdeki günlerde daha da dayanışarak, daha da örgütlenerek, ittifaklarımızı büyüterek emekçi kardeşlerimizin insanca yaşayacakları bir ülke yaratacağımıza inanıyoruz. Emek ve barış mücadelesi birdir ve ayrılmaz. Barış, emek olmadan olmaz. Emek, emekçi olmadan da barış olmaz. 1 Mayıs, emek ve barış için daha güçlü mücadele vermemize vesile olsun. Emekçilerin olduğu ve mücadele ettiği yerde emin olun ki demokratik haklarımıza kavuşmak da o kadar yakındır."

Daha sonra bazı sendika temsilcileri konuşma yaptı.

Etkinlik müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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