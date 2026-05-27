Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Diyarbakır'daki Canlı Hayvan Borsası'nda yoğunluk yaşandı. Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı 280-500 TL, küçükbaşlar ise 350 TL'ye kadar yükseldi. Besiciler, son güne kalanların zarar ettiğini belirtti.

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde Diyarbakır'daki Canlı Hayvan Borsası'nda yoğunluk oluştu. Besiciler, büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 280 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıktığını, küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların 350 TL'ye kadar yükseldiğini söyledi.

Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerde hayvanlarını borsaya getiren besiciler, satış alanında alıcıları beklemeye başladı. Besiciler, büyükbaş kurbanlıklarda canlı kilo fiyatlarının 280 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıktığını, küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların 350 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Fiyatların hayvanın cinsi ile bakım ve beslenme durumuna göre değiştiği ifade edildi.

'SON GÜNE KALAN ZARAR EDİYOR'

Kurbanlıkların son güne bırakılmaması gerektiğini söyleyen besici Mehmet Başal, "30 yıldır bu işi yapıyoruz. Hayvan şu anda tükenmek üzere. Bayramın birinci günü olmasına rağmen hayvan tükenmek üzere. Bu sene de bölgemizde hayvan az olduğu için talep çok. Son güne kalan zarar ediyor. Hayvan bir buçuk katı fiyatına satılır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
