Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Siverek ve Terkan Caddelerine 1020 Ağaç Dikti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Siverek ve Terkan caddelerine 1020 ağaç dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, "Refüj ve Kavşaklarda Peyzaj Düzenleme ve Yapım İşi" kapsamında havaalanı bağlantısı nedeniyle kentin önemli caddelerinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Ekipler, caddelerde ilk etapta refüje toprak dolgusu yapıp altyapı işlemi olarak damlama su hattı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından caddelerin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Bağlar ilçesi Siverek Caddesi'nde 670 çınar ve 100 mavi servi olmak üzere 770 fidanı toprakla buluşturan ekipler, Sur ilçesinde yer alan yeni imar yolu Terkan Caddesi'ne ise 250 çınar yapraklı dut fidanı dikti.

Dikilen yeni fidanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için herek işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, yıl içinde kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.