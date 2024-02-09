Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman'da başarı elde etti

Güncelleme:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde etti. DBB judo sporcuları, kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu ve 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekler, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendilerini geliştirerek başarı elde ediyor.

DBB judo sporcuları, Batman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.

40 kilogramda Dicle Başarı, 57 kilogramda Tuana Zeybek birinci olurken, 63 kilogramda Hava Kurt ikinci, 52 kilogramda Hümeyra Teker üçüncü oldu.

Erkeklerde ise, 34 kilogramda Mikail Göktekin ikinci olarak derece elde etti.

2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan DBB judo sporcuları, 2-3 Mart tarihlerinde Denizli'de yapılacak Ulusal Okul Sporları Yıldızlar müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Batman Diyarbakır Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor? DOLAR NE KADAR? 9 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title