Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Valorant Turnuvası Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Uyanış Gençlik Valorant Turnuvası" düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlerin hızla değişen dünyaya ayak uydurmalarını ve yenilikçi fikirlere adapte olmalarını sağlamak amacıyla Valorant Turnuvası gerçekleştirdi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sur Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, beşer kişiden oluşan 6 takım katıldı.

Turnuvada birinci olan takıma akıllı saat, çanta, ikinci olan takıma eşofman takımı, spor ayakkabı, çanta, üçüncü olan takıma da spor ayakkabı ve çanta hediye edildi.

Dereceye giren takımlara hediyeleri ve madalyaları Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri tarafından verildi.