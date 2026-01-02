Diyarbakır Barosu, Cmk Ücret Tarifesinin Güncellenmesi İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu Ücret Tarifesinin uygulanmasında yaşanan sorunların çözülmesi ve ücret tarifesinin güncellenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'ne yönelik düzenlemelerin yapılması için Diyarbakır Barosu, Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuruya ilişkin barodan yapılan açıklamada, CMK kapsamında yürütülen zorunlu müdafilik hizmetlerinde, aynı dosyada fiilen görev yapan avukatlar arasında ücretin yalnızca ilk rapor girene ödenmesinin, emeğin karşılıksız kalmasına ve ciddi eşitsizliklere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut CMK Ücret Tarifesi, artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kalmakta; uzun süren yargılamalarda tek seferlik ve düşük ödeme yapılması CMK hizmetini sürdürülemez hale getirmektedir. Ücretlerden vergi kesilmesi ile yol ve masraf ödemelerinin güncelliğini yitirmesi de uygulamadaki sorunları derinleştirmektedir. Bu nedenlerle Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuruda; CMK görevlendirmelerinde emeğe dayalı adil ücretlendirme yapılması, ücret tarifesinin güncellenmesi, masraf ve yol giderlerinin artırılması, CMK ücretlerinin vergiden muaf tutulması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması talep edilmiştir."