Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez"

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title