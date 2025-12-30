Disk Dev Turizm-İş'in Çağrısıyla Sektör Çalışanları Buluştu: "Turizm İşçisi Köle Değildir"

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Hizmet ve turizm sektöründe çalışan işçiler, DİSK Dev Turizm-İş Sendikası çağrısıyla Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen işçi buluşmasında bir araya geldi. Etkinlikte işçi forumu gerçekleştirildi, sendikal örgütlenme ve çalışma koşulları üzerine söz alan işçiler yaşadıkları sorunları paylaştı. DİSK Dev Turizm-İş Genel Başkanı Turgay Özdemir, "Gün geçtikçe turizm işçilerinin durumu kötüleşiyor, ekmeğimiz küçülüyor. 'Pandemi', 'deprem', 'ekonomik kriz' deniyor, hep sabretmemiz isteniyor... Dünyada ve ülkede muazzam bir adaletsizlik var. Kaynak var ama adil bölüşülmüyor. Bu, ekonomik kriz değil servet transferi. Büyük bir soygun yaşanıyor" dedi.

Buluşmaya DİSK Dev Turizm-İş Sendikası Genel Başkanı Turgay Özdemir, DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak da katıldı. Program Özdemir'in konuşmasıyla açıldı, ardından işçi temalı bir belgesel izlendi. Katılımcılar salonda sık sık "İnadına sendika, inadına DİSK", "İş, ekmek, adalet" sloganı attı.

Özdemir: "Milyonlarcayız ama görünmüyoruz; ekmeğimiz küçülüyor, sömürü büyüyor"

DİSK Dev Turizm-İş Genel Başkanı Turgay Özdemir, konuşmasında turizm sektöründe çalışanların görünmez kılındığını vurguladı. Özdemir, "Otellerde, restoranlarda, kafelerde, barlarda, spor ve eğlence merkezlerinde alın teri döken değerli arkadaşlarım, turizm işçileri buluşmalarımızın İstanbul etabına hoş geldiniz. Hepinizi DİSK Devrimci Turizm İşçileri Sendikası adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük bir iş kolunda emek harcıyoruz. Yazın çalışan sayısı yaklaşık 1 milyon 400 bini buluyor. Kayıt dışı çalıştırılanları da hesaba katarsak bu sayının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yani ailelerimizi de düşündüğümüzde milyonlarca insan turizm iş kolunda karnını doyurmaya çalışıyor" dedi. Özdemir şöyle devam etti:

"Turizm iş kolu ne zaman gündeme geliyor? Ülkeye gelen turist sayısı, otellerin doluluk oranı, şirketlerin karı, reklam kampanyaları... ya da son dönemde otel yangınları, restoranlarda zehirlenme sonucu ölümler yaşandığında. Ana akım medyada başka türlü yer almıyor iş kolumuz. Peki biz? Biz emekçiler ne yaşıyoruz? Biz hizmet üretmezsek bu iş yerleri var olabilir mi? Milyonlarcayız fakat kameralar bize çevrilmiyor, mikrofonlar bize uzatılmıyor. Milyonlarcayız fakat yok sayılıyoruz. Sendikamız Dev Turizm-İş, duyulmak istenmeyen turizm işçilerinin sesini duyurmak için mücadele yürütüyor. Sesimizi birlikte duyuracağız. Varlığımızı birlikte görünür kılacağız! Alın terimizin hakkını birlikte alacağız! Bu buluşmanın birlikteliği güçlendireceğine inanıyoruz.

"Gün geçtikçe turizm işçilerinin durumu kötüleşiyor, ekmeğimiz küçülüyor. 'Pandemi', 'deprem', 'ekonomik kriz' deniyor, hep sabretmemiz isteniyor"

Gün geçtikçe turizm işçilerinin durumu kötüleşiyor, ekmeğimiz küçülüyor. 'Pandemi', 'deprem', 'ekonomik kriz' deniyor, hep sabretmemiz isteniyor. Ama patronlar servet büyütmeye devam ediyor. Forbes 2025 listesinde dolar milyarderlerine 247 kişi daha eklendi; toplam 3 bin 28 oldu. Bu kişiler, dünya nüfusunun yedide biri kadar servete sahip. Türkiye'de 35 milyarder var ve bu 35 kişinin serveti, ülkenin en yoksul yüzde 50'sinin toplam servetinin 3 katı. Dünyada ve ülkede muazzam bir adaletsizlik var. Kaynak var ama adil bölüşülmüyor. Bu, ekonomik kriz değil servet transferi. Büyük bir soygun yaşanıyor. Alın terimiz çalınıyor. Üstelik iş kolumuzda sendikalaşma devede kulak bile değil. Bir sendika toplu sözleşme yetkisine sahip; patronların el bebek büyüttüğü TOLEYİS. Turizm işçisi örgütsüz bırakılmak isteniyor. Dev Turizm-İş genel kurulunu yaptı, genç bir yönetim oluşturdu. Örgütlenme seferberliği başlattık. Ancak yan yana gelirsek bu soygunu durdurabiliriz. Örgütlü gücümüzü büyüteceğiz! Ekmeğimiz, adaletimiz, haysiyet mücadelemiz büyüyecek. Turizm işçisi köle değildir. Tüm turizm emekçilerini bu mücadeleye çağırıyoruz."

İşçiler söz aldı: "Açlığa mahküm değiliz!"

Forum bölümünde sırayla söz alan işçiler çalışma koşullarını dile getirdi. Konuşmacılardan Mürsel Dağkapı, şunları söyledi:

"'İnsanlık Dışı Çalışma Koşullarına Mahküm Muyuz?' başlıklı buluşmamızın hazırlıklarını yaptığımız günlerde asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Devlet, patron temsilcileri ve sarı sendika temsilcilerinin katıldığı görüşmeler sonunda enflasyonun altında yüzde 27 artış yapıldı. 'Hedef enflasyon' denildi ve milyonlarca insana açlık sınırının altında ücret reva görüldü. İki kişilik bir ailenin yaşayabileceği ev kirası bile 25-30 bin lira. Gıda ve ısınma giderlerini eklediğimizde iki asgari ücret bile yeterli değil. Emekliler ise asgari ücretin altında maaşla yaşamaya zorlanıyor. Büyük çelişki budur.

Patronlar 'ben asgari ücretle çalışmıyorum' diyenleri kandırıyor. Asgari ücret tüm ücret düzeylerini belirler. Düşük tutulmasının tek sebebi patronların çıkarıdır. Biz bu sömürüye mahküm değiliz! Sabah karanlığında evden çıkıp üç kuruşa çalışan bu insanlar kaderini değiştirebilir. Çözüm mücadele ve sendikalaşmadır. Dev Turizm-İş'le birlikte ekmek ve haysiyet mücadelemizi büyüttükçe patronları korkutmaya devam edeceğiz. Kendimizden başka kurtarıcımız yoktur."

Forum boyunca söz alan diğer işçiler de düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve sendikasızlığın yarattığı güvencesizliğe dikkat çekti.