DİSK-AR raporuna göre işçilerin 10 aylık kaybı 2,7 trilyon liraya yaklaştı

(ANKARA) - DİSK-AR'ın Kasım 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu'na göre, 2026'nın 10 ayında 17 milyonun üzerindeki sigortalı işçinin vergi kesintileri ve enflasyon nedeniyle yaşadığı birikimli kayıp 2 trilyon 696 milyar 156 milyon lira oldu. Ekim 2026 itibarıyla yüzde 27,52 olarak gerçekleşen on aylık enflasyonun da etkisiyle işçi ücretinin satın alma gücünde 14 bin 326 liralık kayıp meydana geldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Kasım 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, ortalama kayıtlı işçi ücretleri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 2026'nın 10 ayında vergi ve enflasyonun 17 milyonun üzerindeki sigortalı işçiye birikimli toplam maliyetinin en az 2 trilyon 696 milyar 156 milyon lira olduğu belirtildi. Söz konusu dönemde sigortalı işçilerin sadece 9 aylık enflasyon nedeniyle yaşadığı birikimli parasal kaybın 1 trilyon 478 milyar lirayı aştığı kaydedilen raporda, vergi kaynaklı birikimli toplam erimenin ise 1 trilyon 218 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Ocak-Ekim 2026 döneminde ortalama işçi ücretinin brüt giydirilmiş tutarının 66 bin 576 lira olarak esas alındığı belirtildi. Söz konusu ücret düzeyinde vergi ve kesinti yükünün, yılın dördüncü ayında ikinci, sekizinci ayında ise üçüncü vergi dilimine girilmesi nedeniyle ekim ayında 19 bin 905 liraya ulaştığı kaydedildi. Ekim 2026 itibarıyla yüzde 27,52 olarak gerçekleşen on aylık enflasyonun da etkisiyle işçi ücretinin satın alma gücünde 14 bin 326 liralık kayıp meydana geldiği ifade edildi. Vergi ve kesintiler ile enflasyonun etkisi birlikte değerlendirildiğinde, 66 bin 576 liralık brüt ücret üzerinden işçinin yılın onuncu ayında toplam 34 bin 231 lira kayba uğradığı bildirildi.

"Toplam kayıp ise çok daha ürkütücü boyutlarda" denilen raporda, "Yılın onuncu ayında birikimli olarak 2,7 trilyon liraya yaklaşan bu erime işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi anlamına geliyor. Enflasyon ve gelir vergisi adaletsizliği nedeniyle işçi sınıfının 2 trilyon 696 milyar liralık ücreti erimiştir. Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarmaktadır. Öte yandan adaletsiz vergi sistemi gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve ücret gelirleri üzerindeki yükü artırmaktadır. Günün sonunda işçilerin harcanabilir net ücretleri, enflasyon karşısında korunması gereken düzeyin hızla altına düşmektedir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA