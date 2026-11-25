Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık, saldırıya ilişkin kınama mesajını kamuoyuna duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı : Husiler tarafından Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz
Kaynak: AA