Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki Gemilere Yönelik Saldırılara Endişe

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' ticari tankerlere gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşıladıklarını belirtti ve bu olayların bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin X hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şunları kaydetti:

" Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
