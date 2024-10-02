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Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük'ten Tekirdağ Valisi Soytürk'e Ziyaret

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük'ten Tekirdağ Valisi Soytürk'e Ziyaret
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Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek ticaret ve sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yörük ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Büyükelçi Yörük'e teşekkür etti.

Vali Soytürk'ten Çerkezköy TSO'ya ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Başkan Çetin ile bir süre görüştü.

Başkan Çetin, ticaret ve sanayi odasının faaliyetleri hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Saray Kaymakamı Refik Özsoy ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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