Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK'ların temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla görüştü.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel