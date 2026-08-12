Fidan: Libya'da birleşme için büyük destek var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusu ile batısı arasındaki müzakereler hakkındaki izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, "Buradaki yapıcı rolümüzü, ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Fidan, Libya ziyareti çerçevesinde Trablus ve Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Fidan, "Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi, çalkantılı bir döneme şahit olduk. 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var." diyerek, Libya'daki sessizlik sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri dış politikanın yapıcı katkısı olduğunu söyledi.

Trablus ve Bingazi'de binaların yükseldiğini ve Türk müteahhitlerin Libya'da büyük işlere imza attığını dile getiren Fidan, işbirliğinin güçlendiğine işaret etti.

Fidan, dün Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktararak, "Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, doğu-batı birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama belli şartlar var." dedi.

Bugün de Bingazi'yi ziyaret ederek Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile görüştüğünü anımsatan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi Bingazi'de kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini değerini daha çok artırıyor."

Fidan, Libya'nın doğusunda ve batısındaki liderlerin, ülkenin bütünleşmesi durumunda ortaya çıkacak güç potansiyeli ve refahın farkında olduğunu vurguladı.

Ülkenin bütünlüğünün Libya'nın sorunlarını çözmekle kalmayıp Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına ve bölgeye büyük katkı sunacağına işaret eden Fidan, Libya'dan iyimser ayrılacağını söyledi.

Fidan, "Bazı engeller var. O engellerle ilgili hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım." diyerek, müzakereler hakkında "olumlu" değerlendirmesinde bulundu.

"Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar." ifadelerini kullanan Fidan, ABD, Mısır ve başka bölge ülkeleriyle istişare halinde süreci ilerlettiklerini vurguladı.

Libya'daki iş potansiyeli

Fidan, hem Bingazi'de hem de Trablus'ta Türkiye ile ilişkiler açısından ciddi ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli ve kaliteli çalışmalar her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ve tasvip ediliyor, dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor." dedi.

Libya'daki görüşmelerinde yalnızca Türk müteahhitlik firmalarının değil, sanayi şirketlerinin de ülkede fabrika açmasına ihtiyaç olduğunu sık sık dile getirdiğini aktaran Fidan, Libya'da enerji kaynaklarının bol, işçiliğin ucuz, pazar erişiminin de belli ürünler için kolay ve avantajlı olduğunu vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin Libya'daki her iki tarafla stratejik, güvenlik ve askeri alanların yanı sıra siyasi ve ticari ilişkilerinin de son derece iyi olduğunu belirterek, "Hem doğuyla hem de batıyla ortaya koyduğumuz bu iyi ilişkileri, iki tarafın da birleşmesi tek, egemen, bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini dile getiren Fidan, başta Körfez ve Filistin'deki sorunlar olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için yakın çalıştıkları Mısır'ı "dost ve müttefik" bir ülke olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA