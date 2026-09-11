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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Diyarbakır ziyaretine ilişkin paylaşım:

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- "Siyaset, ekonomi, bölgesel ve uluslararası meseleler başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'a yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımında, içten karşılamaları ve samimi sohbetleri dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Paylaşımında, vatandaşlar, teşkilat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini aktaran Fidan, " Siyaset, ekonomi, bölgesel ve uluslararası meseleler başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Fidan, içten karşılamaları ve samimi sohbetleri için tüm Diyarbakır halkına teşekkür etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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