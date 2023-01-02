Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı

Güncel Haberler

82 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybeden Pele için futbol kariyerine başladığı Santos kentindeki Urbano Calderia Stadı'nda tören düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pele'nin cenaze törenine katıldı.

Kolon kanseri nedeniyle 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat eden efsanevi oyuncu Pele için futbol kariyerine başladığı Santos kentindeki Urbano Calderia Stadı'nda tören düzenlendi.

BERABERİNDEKİ HEYETLE KATILDI

Törene, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreni için Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Santos Futbol Kulübü Başkanı Andres Rueda'ya başsağlığı dileklerini iletti.

BREZİLYA YASTA

Pele'nin cenazesine binler akın etti. Pele'nin cenazesine dünya genelinde spor, siyaset ve sanat camiasının önde isimleri katıldı. Futbol efsanesi hayranlarını gözyaşına boğdu.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Futbol Pele Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title