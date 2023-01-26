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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Meclis Başkanı Grosu ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Meclis Başkanı Grosu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile bir araya geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, Moldova Meclis Başkanı Grosu ile Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Moldova Meclis Başkanı Grosu ile parlamentolar arası diyaloğumuz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Meclis Başkanı Moldova Ankara Güncel Haberler

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