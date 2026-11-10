Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Akdeniz'de enerji işbirliği çağrısı yaptı

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COP31 kapsamında Akdeniz ülkelerinde ortak bir hedefin belirlenmesi amacıyla oluşturulan TeraMed girişimi ile Fas'ın başkenti Rabat merkezli iklim odaklı düşünce kuruluşu IMAL ve İtalyan iklim değişikliği düşünce kuruluşu ECCO tarafından "Akdeniz'de enerji işbirliğini güçlendirmek için yeni ortaklıklar" başlıklı oturum düzenlendi.

ECCO Kıdemli Politika Danışmanı Fatima Khachi moderatörlüğünde düzenlenen oturumun açılışında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Akdeniz İçin Birlik (UfM) Genel Sekreter Yardımcısı Joan Borrell Mayeur ve IMAL Genel Müdürü İskender Erzini Vernoit konuştu.

Ekinci, bilimsel verilerin Akdeniz'in gelecekte büyük bir tehlike altında olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Akdeniz'e sınırı olan ülkeler olarak hep birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Akdeniz'in Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan coğrafi konumuna işaret eden Ekinci, "Bugün Akdeniz, bu rolünü, enerji işbirliği ve daha temiz, daha sürdürülebilir enerji sistemlerine geçiş yoluyla güçlendirme fırsatına sahip. Bununla birlikte, mevcut enerji kaynaklarından tam olarak yararlanabilmek için ulusal düzeyde daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu durum, bölgesel bir vizyon, daha güçlü ortaklıklar ve koordineli eylemler gerektiriyor." diye konuştu.

Ekinci, bölgesel işbirliğinin yalnızca enerji dönüşümünü hızlandırmak için değil, aynı zamanda enerji güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmek ve bölgesel enerji sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mayeur de UfM çatısı altında bölge ülkelerinin bir araya gelerek ortak sorunları ele alabildiğini anlatarak, Avrupa Komisyonunun bölgeye yönelik girişimlerinin ve sağladığı finansman imkanlarının tüm Akdeniz ülkelerinin yararına değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

IMAL Genel Müdürü Vernoit da yenilenebilir enerjiye geçişin yalnızca enerji güvenliği açısından değil, bölge ülkelerinin ekonomik kalkınması, bağımsızlığı ve istihdam olanaklarının artırılması bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen panele Küresel Güneş Enerjisi Konseyi Politika Direktörü Abdullah Alshamali ve TeraMed girişimi Kıdemli Danışmanı Jauad El Kharraz konuşmacı olarak katıldı.

Alshamali, konuşmasında yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ülkeler arasındaki izin süreçleri ile risk değerlendirmelerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydederek, 2030 yılına kadar dünya genelinde 300 milyon evin çatı tipi güneş enerjisi sistemleriyle donatılmasını hedeflediklerini aktardı.

TeraMed girişimi Kıdemli Danışmanı Kharraz da Akdeniz bölgesinde yenilenebilir enerji kapasitesini 1 teravata çıkarma hedefi doğrultusunda yatırımların artırılması gerektiğini kaydederek, bu süreçte istikrarlı düzenlemelerin, uzun vadeli enerji politikalarının ve alternatif finansman kaynaklarının harekete geçirilmesinin kritik önem taşıdığına işaret etti.

Kaynak: AA