Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Bosna Hersek'in istikrarı ve refahını öncelediklerini söyledi Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye ve Türkiye'deki her kurum için Bosna Hersek'in istikrarı ve refahının öncelikli olduğunu söyledi.

Bozay, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı"na katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bozay, Bosna Hersek'in Türk milletinin ve devletinin gönlündeki yerinin başka olduğunu, tarihi, kültürel, ekonomik ve kan bağları bulunduğunu belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet ricalinin, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında olduğunu aktaran Bozay, şöyle devam etti:

"Burada benim katılmamın nedeni, neler yapılabilir, yeni kilit taşları nelerdir onları konuşmaktı. Biz burada yeni kilit taşının gençler olduğunu vurguladık ve gençlere ilişkin programlarımız hakkında bilgiler verdik, her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bankacılıkta, sağlık sektöründe, eğitimde ve en son olarak da 4 Haziran'da Mostar'a başlayacak uçaklarla bütün kapasitemizle Bosna Hersek'in yanında olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii her kesimle, Bosna'daki temsilcilerle de diyalog içindeyiz. Türkiye için Bosna'nın istikrarı ve refahı hepimiz için Türkiye'deki her kurum için çok öncelikli."

Türkiye'nin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda da (EUFOR) yer aldığını dile getiren Bozay, bu çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

"Türk diplomasisi dünyanın sayılı diplomasilerindendir"

Bozay, Türkiye'de Boşnak asıllı vatandaşların iki ülke arasındaki köprünün en sağlam kilit taşlarından birisi olduğunu belirterek, enerji, tarım ve yüksek teknoloji üzerinde Balkanlar'da yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bosna Hersek'teki siyasi krizle ilgili de Bozay, şunları ifade etti:

"Türk diplomasisi dünyanın sayılı diplomasilerindendir. Başında da Cumhurbaşkanımızın her kesimle görüşerek itidal sakinlik tavsiyesi oldu, gerekli durumlarda Türkiye'nin gerekli yardımları yapacağını söyledi. Aynı şekilde Bakanımız da (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü istişareler yaptı. Bölgeden bakanlar geldi. Bu yöndeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye zaten buranın parçası, bizim buradan, Balkanlar'dan ayrı düşünülmemiz gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu da daha da yoğunlaştıracağız. Fakat bunu yapmak için altyapı dediğim gibi bazı çalışmaları da yapmak lazım ki özellikle gençleri burada tutmak, bir de bölgesel aidiyet fikrini vermek, Türkiye'nin şu anda yoğunlaştığı o."

Bozay, Türkiye'nin tecrübesiyle bölge ülkelerine yol göstereceğini ve istikrara katkı vereceğini de sözlerine ekledi.