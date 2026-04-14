Diş kliniği muhasebecisine hırsızlık iddiasıyla gözaltı

Diş kliniği muhasebecisine hırsızlık iddiasıyla gözaltı
Adana'da ön muhasebeci R.Ç.'nin, çalıştığı diş kliniklerinden toplam 25 milyon lirayı çaldığı öne sürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, R.Ç.'nin paraları sayma bahanesiyle çantasına koyduğu anlar yer aldı.

ADANA'da R.Ç. (48) isimli kadının, 20 yıldır ön muhasebecilik yaptığı diş kliniğinden farklı tarihlerde toplam 25 milyon lirayı çaldığı öne sürüldü. İş yeri sahibinin şikayetiyle gözaltına alınan R.Ç.'nin çekmeceden sayma bahanesiyle aldığı paraları çantasına doldurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde diş hekimi T.A. (53), işlettiği kliniğinde kasasındaki paraların, zaman zaman eksildiğini fark etti. Bunun üzerine T.A., iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini geriye dönük izledi. Ön muhasebecisi R.Ç.'nin farklı tarihlerde paraları parça parça çantasına koyduğunu gördü. T.A., 13 Eylül 2025'te de R.Ç.'nin sayma bahanesiyle çekmeceden aldığı paraları, daha sonra çantasına doldurduğunu belirledi. Görüntülerde, R.Ç.'nin çevreyi kontrol ettiği ve paraları çantasına koyduktan sonra müşterilerle sohbet ettiği anlar yer aldı.

MÜŞTERİLERİ NAKİT ÖDEMEYE YÖNLENDİRMİŞ

T.A.'nın şikayeti üzerine, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen R.Ç., ifadesinde, hırsızlık yapmadığını, patronuna teslim etmek için paraları çantasına koyduğunu öne sürdü. Ayrıca R.Ç.'nin, müşterileri nakit ödeme yapmaları konusunda yönlendirdiği öne sürüldü.

Öte yandan T.A., bir süre önce R.Ç. ile kafede buluştuklarını, şüphelinin burada suçlamayı kabul ettiğini ancak poliste hırsızlığı reddettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı