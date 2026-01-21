Dişhek-Sen Genel Başkanı Banu Yıldırım: Diş Hekimleri Teşvik Ek Ödemeleri Konusunda Büyük Bir Adaletsizlikle Karşı Karşıya Bırakıldı

(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (Dişhek-Sen) Genel Başkanı Banu Yıldırım, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin, 8. Toplu Sözleşme ile daha önce sahip oldukları teşvik ek ödeme hakkını kaybederek ciddi bir gelir adaletsizliğiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi. Düşük puanlama ve katsayılar nedeniyle emeklerinin gelirlerine adil biçimde yansımadığını, bunun da mağduriyeti derinleştirdiğini vurgulayan Yıldırım, sorunun çözümü için ek protokol yapılması gerektiğini aktardı. Yetkili sendikaların sessiz kalmasının eleştiren Yıldırım, hukuki yolları kullacaklarını duyurdu.

Dişhek-Sen Kurucu Genel Başkanı Banu Yıldırım, diş hekimlerinin teşvik ek ödeme haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri teşvik ek ödemeleri konusunda büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır. 7. Toplu Sözleşme'de kendilerine hak tanınan 'hastane ortalamasından teşvik ek ödeme kazanımı', 8. Toplu Sözleşme'de kaldırılmıştır. Ek ödeme alma hakkının 8. Dönem Toplu Sözleşme'de tamamen kaldırılması, mağduriyeti daha da derinleştirmiştir. Gelinen noktada devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin emeği görmezden gelinmekte, performansları gelirlerine adil biçimde yansıtılmamaktadır. 8.Dönem Toplu Sözleşme'ye ek protokol yoluyla; devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerine ortalamadan teşvik ek ödeme alma hakkının yeniden tanınması, düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından kalıcı şekilde Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği'ne işlenmesi, girişimsel işlem puanları ile hak ediş katsayılarının adil ve hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlenmesi artık zorunlu hale gelmiştir.

"Mücadeleyi maaş hiyerarşisinde hak ettiği yeri kaybeden tüm kamu diş hekimleri adına yürütüyoruz"

4688 sayılı Kanun, ek protokole engel içermemekte; Anayasa'nın 54. ve 128. maddeleri toplu sözleşme ve ek düzenlemeleri güvence altına almaktadır. Yargıtay kararları da tarafların mutabakatı halinde ek protokol yapılabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Ek protokol çağrısı yapma yetkisi bulunan sendikalar, bugüne kadar bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Yetkili sendikaların sessizliği, diş hekimlerinin yaşadığı mağduriyeti daha da derinleştirmektedir. Dişhek-Sen olarak, yetkili sendikaların görevlerini yerine getirmemesi karşısında hukuki ve demokratik haklarımızı kullanma kararı aldık. Üyelerimizle birlikte toplu şekilde başvuru yapılarak ek protokol talebi doğrudan kamu otoritelerine iletilecektir. Bu mücadeleyi geliri yoksulluk sınırının altına düşen, hekim maaş hiyerarşisinde hak ettiği yeri kaybeden tüm kamu diş hekimleri adına yürütüyoruz. Ek protokol yoluyla refah payı zammı artık ertelenemez bir zorunluluktur. Ek protokol çağrısını yapmayan yetkili sendikaların diş hekimi üyeleri ise üyeliklerini yeniden değerlendirmelidir."